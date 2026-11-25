Cremonese-Avellino 0-0: via al match dello "Zini" La gara della tredicesima giornata del campionato di Serie B

La gara Cremonese-Avellino

19' - Contropiede con Struckler, palla sul fondo, ma brivido per i lupi, sorpresi dopo una fase di controllo del ritmo.

10' - Besaggio in diagonale a sfiorare il palo alla destra di Fulignati: buonissima soluzione della mezzala.

6' - Ci prova Collocolo dopo il recupero in mediana: Avellino non brillantissimo in gestione.

3' - L'Avellino risponde con Sounas per Pandolfi, palla alta sopra la traversa.

2' - Prima Izzo, poi super Martinelli sul doppio tentativo della Cremonese dopo l'errore in uscita di Enrici.

1' - Via al match.

0' - Ben cinque cambi: turnover per l'Avellino. Dentro Cancellotti, Sounas, Sala, Biasci e Pandolfi dal primo minuto al posto di Venturi, Palumbo, Moruzzi, Russo e Cheddira.

Il tabellino

Serie B

Tredicesima Giornata

Cremonese-Avellino 0-0

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Berti, Lordkipanidze; Collocolo, Licina, Nasti; Stuckler. All. Pecchia. A disp. Festa, Agazzi, Thorsby, Lottici Tessadri, De Luca, Djuric, Fellipe Jack, Bianchetti, Lickunas, Rocchetti, Vandeputte, Grassi

Avellino (3-5-2): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Enrici; Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Pandolfi. All. Nesta. A disp. Sassi, Margiotta, Di Bitonto, Cheddira, Russo, Faticanti, Berenbruch, Palumbo, Venturi, Moruzzi, Adamo, Di Paolo

Arbitro: Collu

Assistenti: Zingarelli e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR e AVAR: Cosso e Volpi