Allerta meteo, Iacovacci: ad Avellino scuole aperte Domani nessuna chiusura nel capoluogo Irpino

"In relazione all'allerta meteo diramata per la giornata di domani, giovedì 26 novembre, desidero informare le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico che non è prevista alcuna sospensione delle attività didattiche e che quindi le scuole del Comune di Avellino resteranno regolarmente aperte." Lo annuncia sui social l'assessore Ettore Iacovacci, fancedo chiarezza su quanto ipotizzato da studenti e famiglie in queste ore in merito all'avviso della protezione civile.