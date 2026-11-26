Ariano: Enrico Ceruolo è tornato in Italia con le sue gambe A dare l'annuncio per primo è stato Luigi Lo Conte attraverso un lungo ed emozionante messaggio

Enrico Ceruolo è tornato in Italia con le sue gambe. Dopo la straordinaria gara di solidarietà e le terapie negli Stati Uniti, la lieta notizia che ha sorpreso e emozionato tutti.

Così Marica Grande promotrice della raccolta fondi: "Voglio ringraziare mia cugina Marinella Grande che non ha esitato un attimo, quando abbiamo avuto problemi con i circuiti della carta, ad anticipare l’importo per la dottoressa, è stata accanto ad Enrico come una mamma pur avendolo conosciuto solo martedì. E’ stato difficile seguire e cercare, oltreoceano, di risolvere qualche problema durante il percorso. Senza Marinella non sarebbe stato possibile e senza di voi Enrico non avrebbe camminato".

A dare l'annuncio per primo è stato Luigi Lo Conte attraverso un lungo messaggio:

"In questi giorni avete visto le immagini più belle: Enrico che si rialza, i suoi primi passi, la felicità di chi gli vuole bene.

Quello che non avete visto sono le notti insonni, i problemi bancari, le richieste improvvise di migliaia di dollari, le carte che non funzionavano e i momenti in cui mi sono ritrovato a piangere al telefono con Angela, senza sapere come avrei risolto l'ennesima difficoltà.

Perché mentre tutti speravano che Enrico tornasse a camminare, io dovevo anche trovare il modo di permettergli di completare il percorso.

E oggi, prima di tornare in Italia, voglio raccontarvi cosa abbiamo vissuto davvero.

Siamo partiti per New York, io, Enrico e Claudio, con un unico grande obiettivo: accompagnare Enrico nel suo percorso di cure e fare tutto il possibile affinché riuscisse a completarlo.

Oggi torniamo a casa con un'emozione difficile da descrivere: dopo sei anni in carrozzina, abbiamo visto Enrico tornare ad alzarsi e a muovere i suoi passi. Ma dietro quelle immagini bellissime ci sono stati problemi enormi. E non è stato affatto tutto semplice.

I PRIMI PROBLEMI: ERAVAMO IN AMERICA, MA NON RIUSCIVAMO NEMMENO A COMUNICARE CON L'ITALIA.

Appena arrivati, i nostri telefoni (nonostante avessimo tutti attivato delle promo per l'estero) non funzionavano. Per parlare con le famiglie, con le banche e con chi doveva aiutarci, inizialmente ero costretto ad appoggiarmi alle reti Wi-Fi degli hotel e dei locali pubblici.

Soltanto dopo diversi tentativi sono riuscito ad attivare una SIM americana e a ristabilire collegamenti più affidabili.

Ma quello era soltanto l'inizio.

IL PROBLEMA PIÙ GRANDE È STATO QUELLO ECONOMICO E BANCARIO.

Le carte con cui eravamo partiti dall'Italia non ci permettevano di effettuare normalmente i pagamenti necessari. Nel frattempo, durante il percorso di cure, ci venivano comunicate progressivamente richieste di pagamento di migliaia e migliaia di dollari, spesso con pochissimo preavviso. E noi dovevamo trovare una soluzione. Subito.

Vi lascio immaginare cosa significhi trovarsi a New York, con una persona che sta affrontando cure così importanti, senza riuscire a utilizzare normalmente il denaro che era già stato raccolto per lui. Ho trascorso ore intere tra telefonate alle banche, carte da sbloccare, trasferimenti, sportelli automatici e tentativi di pagamento. A volte sembrava di aver trovato la soluzione e, pochi minuti dopo, si presentava un nuovo ostacolo.

E LE DIFFICOLTÀ NON RIGUARDAVANO SOLTANTO I PAGAMENTI DELLE CURE.

Prima della partenza, i voli, gli alberghi e i transfer di andata e ritorno erano già stati pagati tramite agenzia con i fondi di Enrico.

Ma una volta arrivati a New York, anche le necessità più semplici sono diventate complicate.

Una cauzione da versare in albergo, un pranzo, una cena, una corsa in taxi: ogni volta bisognava sperare che la carta funzionasse.

E troppo spesso non succedeva.

Durante questo viaggio ho sostenuto personalmente tutte le mie spese, senza utilizzare i fondi raccolti per Enrico. Ma, nella pratica, a causa dei continui blocchi della sua carta, mi sono ritrovato ad anticipare anche la maggior parte delle spese quotidiane del gruppo: pranzi, cene, spostamenti e altre necessità. Non lo racconto per fare il conto di quanto ho speso. Lo racconto perché anche questa è stata una parte concreta delle responsabilità che mi sono assunto.

E NON È FINITA QUI.

Anche una parte importante delle somme destinate alla clinica ha dovuto transitare attraverso i miei conti e le mie carte, perché gli strumenti bancari di Enrico non ci permettevano di effettuare normalmente i pagamenti richiesti.

Parliamo di operazioni finanziarie importanti, che mi sono ritrovato a gestire personalmente per evitare che quelle difficoltà ostacolassero il proseguimento delle cure. I fondi erano quelli destinati a Enrico, ma trovare il modo di renderli utilizzabili, in quelle circostanze, è stata una responsabilità che ho dovuto affrontare direttamente. E qui voglio fare una distinzione: non si tratta di rivendicare meriti economici, ma di raccontare cosa significa trovarsi sul posto, davanti a problemi reali, e dover trovare una soluzione quando non c'è tempo da perdere.

E QUI VOGLIO FARE DUE NOMI CHE MERITANO DI ESSERE PRONUNCIATI MOLTO PIÙ SPESSO: MARIA E ANTONIO, I GENITORI DI ENRICO.

Mentre noi eravamo in America, loro hanno vissuto giornate di grandissima tensione. Hanno fatto avanti e indietro dalla banca, si sono messi a disposizione a qualsiasi ora e hanno cercato insieme a me ogni soluzione possibile per permetterci di affrontare i pagamenti e proseguire le cure.

Mentre noi combattevamo questa battaglia a New York, loro la combattevano dall'altra parte dell'oceano. Da parte mia, ho utilizzato le risorse e gli strumenti bancari a mia disposizione e soprattutto l'esperienza maturata in tanti anni di gestione delle mie attività, affrontando personalmente problemi bancari, trasferimenti, prelievi e difficoltà che non avrei mai immaginato. Anche Claudio ha dato il proprio contributo, mettendo a disposizione l'unica carta che aveva e condividendo con noi ogni giornata di questo percorso.

Ci tengo a chiarire una cosa: organizzare una partenza e affrontare concretamente tutte le difficoltà di un viaggio sono due responsabilità diverse. Entrambe importanti, ma non sono la stessa cosa. Quando ci siamo trovati davanti a problemi che richiedevano soluzioni immediate, non bastavano le telefonate, le rassicurazioni o le parole di incoraggiamento. Servivano strumenti, lucidità, decisioni e qualcuno che si assumesse la responsabilità di agire. E quelle soluzioni le abbiamo trovate noi, con l'aiuto instancabile di Maria e Antonio.

Lo dico perché credo che ogni storia meriti di essere raccontata per intero, riconoscendo il contributo di ciascuno. Soprattutto di chi, lontano dai riflettori, ha affrontato le difficoltà senza mai tirarsi indietro.

E QUI ARRIVO A UNA RIFLESSIONE PERSONALE.

Se sono riuscito a gestire tante situazioni complicate a New York, credo sia anche grazie a quello che il mio lavoro mi ha insegnato negli anni. Perché, in fondo, quello che ho vissuto in America non è così diverso da ciò che affronto quotidianamente nel mondo della ristorazione.

Quando entrate in uno dei miei locali, vedete la sala pronta, i tavoli apparecchiati, i piatti che arrivano, la musica, le persone che si divertono e i momenti belli che avete scelto di vivere con noi. Ed è giusto così. È quello che desidero offrirvi. Ma raramente si vede ciò che accade dietro.

Gli imprevisti con i fornitori, le difficoltà nella gestione dello staff, le scadenze, la pressione fiscale, le responsabilità economiche, gli orari interminabili e le decisioni che bisogna prendere quando qualcosa non va come previsto. Ci sono notti in cui dormo pochissime ore, perché gestire due locali e delle strutture ricettive significa avere sempre qualcosa a cui pensare, anche quando tutti gli altri hanno finito di lavorare.

Eppure, quando un ospite entra, tutto questo deve restare dietro le quinte. Perché chi sceglie di trascorrere un momento importante con noi merita di vivere una bella esperienza, non di conoscere tutti i problemi che abbiamo dovuto risolvere per renderla possibile.

È questo che la ristorazione mi ha insegnato: mantenere la lucidità, assumermi le responsabilità e cercare una soluzione anche quando la pressione diventa enorme. E a New York, accanto a Enrico, ho dovuto fare esattamente la stessa cosa.

MA QUESTO VIAGGIO NON È STATO FATTO SOLTANTO DI DIFFICOLTÀ.

Con Claudio ed Enrico abbiamo condiviso la camera, le giornate, gli spostamenti, le preoccupazioni e le emozioni più belle.

Siamo rimasti uniti, anche nei momenti più complicati. Abbiamo camminato per le strade di New York, riso, scherzato, cercato qualche buon ristorante italiano e condiviso esperienze che difficilmente dimenticheremo. Perché, prima di ogni altra cosa, siamo stati tre persone che hanno affrontato insieme un'esperienza straordinaria.

E MENTRE TUTTO QUESTO ACCADEVA, DALL'ALTRA PARTE DELL'OCEANO LA MIA VITA LAVORATIVA NON SI È FERMATA.

Villa Tre Colli, Éclipse Noir e Tre Colli Home B&B hanno continuato ad accogliere ospiti, organizzare cerimonie, ricevimenti, eventi e serate. E qui voglio rivolgermi personalmente a tutte le persone che hanno scelto le nostre strutture in questi giorni.

Vi chiedo scusa se non mi avete trovato ad accogliervi personalmente.

So che molti di voi vengono anche per il rapporto che abbiamo costruito negli anni, per la fiducia reciproca e per la mia presenza durante i vostri momenti importanti. Mi dispiace sinceramente non essere stato fisicamente accanto a voi durante le vostre celebrazioni.

Ma anche da New York, con sei ore di fuso orario, ho continuato a seguire l'organizzazione delle attività, confrontandomi costantemente con tutto il personale e coordinando a distanza gli appuntamenti e gli eventi in corso.

E QUI DEVO FERMARMI A RINGRAZIARE LE PERSONE CHE HANNO RESO POSSIBILE TUTTO QUESTO.

Un grazie speciale ad Angela Ceruolo , la mia compagna di vita. In questi giorni non si è limitata a prendere sulle proprie spalle gran parte delle mie responsabilità. Ha dovuto affrontare decisioni, imprevisti e problemi quotidiani senza avermi fisicamente accanto.

Ma Angela è stata anche la persona che, dall'altra parte del telefono, mi ha visto piangere durante alcune di queste notti a New York.

Mi ha visto nei momenti in cui ero stanco, preoccupato, quando non sapevo più cosa fare e avevo paura di non riuscire a trovare una soluzione.

Ha ascoltato i miei sfoghi, le mie preoccupazioni e ha continuato a sostenermi, mentre contemporaneamente mandava avanti tutto quello che avevamo lasciato a casa. E forse è proprio questo che significa essere compagni di vita: sostenersi anche quando ci sono migliaia di chilometri a separarci. Grazie, amore.

E poi voglio ringraziare la mia famiglia, che ha fatto tutto il possibile per non far sentire la mia mancanza. Mamma, papà e le mie sorelle sono stati fantastici. Hanno continuato a lavorare, a esserci, a prendersi cura delle nostre attività e delle persone che ci scelgono ogni giorno, con quella dedizione che da sempre rappresenta il cuore della nostra famiglia. Grazie anche a tutti gli altri familiari che hanno dato una mano e a tutto il nostro staff, che ha continuato a lavorare con professionalità, sacrificio e cuore.

Se oggi posso dire di aver affrontato questo viaggio senza fermare le mie attività, è soprattutto perché a casa avevo persone sulle quali potevo contare davvero. E questa è una delle soddisfazioni più grandi che porto con me.

QUESTO VIAGGIO MI HA INSEGNATO TANTE COSE.

Che anche le esperienze più belle possono nascondere difficoltà enormi. Che non sempre ciò che si vede dall'esterno racconta tutto quello che accade realmente. E che, nei momenti complicati, contano le persone capaci di esserci e di trovare concretamente una soluzione.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi, chi ha creduto in Enrico e chi ha reso possibile la sua partenza. Ringrazio Enrico per la fiducia che ha riposto in me, Claudio per aver condiviso questa avventura e Maria e Antonio per non averci mai lasciati soli nelle difficoltà.

Noi sappiamo cosa abbiamo vissuto. E porteremo questa esperienza dentro di noi per sempre. Tra poche ore torniamo in Italia.

Con tante emozioni, con qualche pensiero ancora da sistemare, ma soprattutto con la gioia di aver visto Enrico compiere passi che fino a pochi giorni fa sembravano lontanissimi. Il suo percorso di recupero continua, ma oggi torniamo a casa con una speranza nuova. Le responsabilità non si fermano davanti a un oceano. E nemmeno le promesse. Si torna a casa. Insieme.