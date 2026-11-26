Sacerdote e tenore di fama: il grande talento don Antonio Ventulli Dalla solennità dei brani sacri all'intensità delle romanze d'opera

Trent'anni di storia, tante voci unite e un ospite straordinario: il coro polifonico di Grottaminarda, diretto dal Maestro Sabrina Caprarella insieme a diversi gruppi corali, ha accolto con gioia il tenore di chiara fama don Antonio Ventulli.

Dalla solennità dei brani sacri all'intensità delle romanze d'opera, la sua vocalità travolgente ha conquistato tutti i presenti. Pur diviso tra innumerevoli impegni pastorali e palcoscenici in Italia e all'estero, non ha voluto mancare all'invito della cara amica Sabrina Caprarella nella giornata dedicata a Santa Cecilia, trasformando la propria vocazione sacerdotale in musica viva, arte ed energia che arriva dritta al cuore.

Una serata intensa ed emozionante, una Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita e un susseguirsi di straordinarie esibizioni per festeggiare un traguardo importante: trent'anni di storia della Corale Polifonica Santa Maria Maggiore, celebrati ieri a Grottaminarda con il concerto “Voci nel Tempo – 30 anni insieme (1996-2026)”.

Tra il pubblico presenti anche il Vescovo, i Parroci e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, che hanno voluto condividere con la Corale questo significativo momento celebrativo, rendendolo ancora più solenne e sentito. Nei propri interventi Monsignor Sergio Melillo e la Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, nel ribadire il valore sociale e artistico di questa esperienza, hanno dato testimonianza dell'affetto e della stima che la comunità nutre nei confronti di una realtà musicale che da tre decenni rappresenta un importante punto di riferimento culturale e spirituale per il territorio creando anche connessioni e relazioni tra diverse comunità e dando spazio alle diverse sensibilità e i diversi talenti che ogni coro esprime.

Tutti i protagonisti della serata si sono distinti per l'eccellenza delle esecuzioni, regalando al pubblico momenti di grande intensità artistica. A cominciare dal Maestro Soprano Sabrina Caprarella, fondatrice e guida della Corale Polifonica Santa Maria Maggiore, che ha diretto il gruppo e si è esibita anche da solista e poi in duetto con il Tenore Don Antonio Ventulli, offrendo una prova di grande sensibilità interpretativa e talento vocale, particolarmente apprezzata dai presenti.

Accanto alla Corale festeggiata si sono alternate sul palco alcune delle realtà musicali e degli artisti con cui, nel corso dei suoi trent'anni di attività, ha condiviso esperienze, collaborazioni e momenti di crescita artistica, a cominciare dal Coro Polifonico della Cattedrale di Ariano Irpino, e poi il Coro Giovanile Incanto, il Coro Dolci Note di Cava de' Tirreni, la Corale Polifonica Madonna di Fatima di Ariano Irpino, il Coro Musicae Cantores di San Giorgio del Sannio.

Ciascuno ha contribuito, con passione e qualità interpretativa, alla riuscita di una serata che ha saputo coniugare la bellezza della musica polifonica con il valore dell'amicizia e della collaborazione tra diverse realtà corali.

Ad accompagnare le corali il quartetto d'archi composto dai Maestri Patrizia Maggio, 1° violino, Anna Capossela, 2° violino, Luigi Sisto, viola, Ivana Pisacreta, violoncello; mentre l'introduzione e il racconto della serata sono stati a cura di Don Marco Ulto e Antonella Della Vecchia.

L'evento, giunto alla sua 22ª edizione, è stato organizzato dalla Corale Polifonica Santa Maria Maggiore in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Il concerto ha rappresentato molto più di una celebrazione musicale: è stato il racconto di un cammino lungo trent'anni, iniziato nel dicembre del 1996, in occasione della prima edizione del Concerto di Natale a Grottaminarda.

Da quel momento, il gruppo ha costruito un percorso artistico e umano di grande prestigio, portando il nome di Grottaminarda in numerose e importanti realtà religiose e musicali italiane.

Trent'anni di voci, ma soprattutto trent'anni di persone, impegno, sacrifici e passione. Un patrimonio prezioso che la Corale Polifonica Santa Maria Maggiore continua a custodire e a far crescere, con lo sguardo rivolto al futuro e con la stessa voglia di cantare che animò i suoi fondatori nel 1996.