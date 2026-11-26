Polo universitario fantasma: nel mirino l'ex sindaco, danno da 800mila euro Teora.Nel mirino della Corte dei conti il progetto del Polo Universitario agroalimentare mai avviato

Un danno erariale quantificato in 796.650 euro, legato a un progetto universitario mai realmente decollato. È quanto emerso dall’attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza di Avellino, attraverso la Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, che ha notificato un atto di citazione in giudizio all’ex sindaco del Comune di Teora e all’ex Responsabile del Servizio Urbanistico e Patrimonio, nonché Responsabile unico del procedimento (RUP).

L’indagine, svolta su delega della Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, guidata dal procuratore regionale Giacinto Dammicco e coordinata dalla dottoressa Flavia Del Grosso, ha ricostruito una presunta gestione irregolare delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione del Polo Universitario di eccellenza agroalimentare e tecnologico.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il danno contestato ammonta complessivamente a 796.650 euro: circa 650mila euro a carico della Provincia di Avellino e circa 140mila euro a carico del Comune di Teora.

Il progetto mai decollato

L'iniziativa, finanziata con fondi pubblici erogati dalla Provincia di Avellino, prevedeva la realizzazione di un polo dedicato allo sviluppo agroalimentare e tecnologico, con l'attivazione di una scuola di alta formazione e di percorsi di studi universitari.

Tra le attività programmate figurava anche un progetto pilota di sviluppo socio-culturale, che avrebbe dovuto offrire l'accesso a un corso di alta formazione in management dei sistemi turistici, attraverso lezioni in modalità e-learning e attività di formazione esperienziale, finalizzate al conseguimento della laurea triennale in Economia aziendale.

Tuttavia, stando agli esiti delle indagini, il Polo non sarebbe mai entrato concretamente in funzione. Le verifiche avrebbero inoltre evidenziato l'assenza di controlli effettivi sulle prestazioni previste, che, secondo la ricostruzione investigativa, non sarebbero state adeguatamente verificate dal RUP, in concorso con il primo cittadino.

Beni già disponibili e corsi mai svolti

Ulteriori criticità sarebbero emerse nell'ambito delle forniture. La società aggiudicataria dell'appalto, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, avrebbe fatturato beni che, in realtà, risultavano già in dotazione al Polo Scolastico, senza quindi fornire le nuove attrezzature previste.

Anche sul fronte della formazione il quadro emerso sarebbe risultato particolarmente critico. Gli studenti iscritti al corso di laurea, sentiti nel corso delle indagini, avrebbero confermato che le lezioni non si sono svolte regolarmente, che la scuola di alta formazione non è mai stata concretamente avviata e che il percorso di studi non si è concluso con il conseguimento della laurea.

Circostanze che, secondo la ricostruzione della magistratura contabile, porterebbero a considerare integralmente indebita la spesa sostenuta dalla Provincia di Avellino.

La vicenda approda ora davanti alla Corte dei conti, chiamata a valutare le responsabilità amministrative e contabili contestate agli ex amministratori e funzionari coinvolti.

L'operazione conferma l'impegno della Guardia di Finanza e della Corte dei conti della Campania nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e nella tutela delle risorse finanziarie degli enti pubblici, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei fondi destinati allo sviluppo del territorio.