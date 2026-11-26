Ariano, tuona la minoranza: "Cancellati quasi 1,3 milioni di investimenti" "Ventuno contrade che aspettavano la luce da anni resteranno al buio"

"Ventuno contrade che aspettavano la luce da anni resteranno al buio. Le stesse contrade pagano dal 2026 una Tari due volte e mezzo più cara, per un servizio rimasto identico. È il risultato delle scelte di questa amministrazione, che i cittadini hanno il diritto di conoscere nei dettagli".

Inizia così la nota della minoranza a palazzo di città:

"Nelll'ultimo consiglio comunale con la modifica del programma triennale delle opere pubbliche e le variazioni di bilancio, è stato stralciato il mutuo da 475.000 euro per il secondo lotto dell'ampliamento della pubblica illuminazione nelle contrade, mentre il primo lotto, finanziato con fondi extrabilancio, è già in gara.

Quelle risorse erano destinate a Valleluogo, Brecceto e Santa Maria a Tuoro, Cesine, Casone, Masciano di Sopra, Stratola e Santa Regina, Tranzano, Valleluogo di Sopra, Via Piano di Zona, Viggiano, Tesoro zona Montagna, Manna, Masseria, Frascineta e Cippone, Foresta, Trimonti, Sant'Angelo a Torricelli, Orneta zona Capitolo, Patierno e Vallone di Valle. I fondi sono stati dirottati sulla manutenzione degli immobili comunali. Tradotto: in tutte queste contrade la gente resterà al buio.

Nelle stesse zone è arrivato intanto il conto pieno della Tari. Gli avvisi 2026 applicano il 100% della tariffa dove per anni si è sempre pagato il 40%. Questo aumento non nasce dalla legge né dal Regolamento comunale, che distinguono soltanto tra zona servita e non servita e le cui condizioni non sono cambiate di una virgola. Nasce da un foglio: la nota del 26 giugno con cui Irpiniambiente ha trasmesso al Comune un semplice elenco di cassonetti. Quella nota non modifica il servizio, non aggiunge un passaggio del camion, non sposta un contenitore.

L'amministrazione l'ha trasformata con una determina dirigenziale in un aumento dal 40 al 100%, esteso a tutto l'anno, gennaio compreso, senza una delibera di Consiglio, senza adeguare il contratto, senza misurare una distanza, senza una comunicazione alle famiglie. Lo stesso gestore ha confermato per iscritto, il 18 novembre, che da gennaio a giugno i carrellati non erano collocati in prossimità delle abitazioni, che carta e vetro vengono raccolti con frequenza dimezzata rispetto al centro urbano e che l'umido nelle contrade non viene raccolto affatto.

Il servizio Jolly si chiama sperimentale per una ragione precisa: non ha carattere istituzionale né permanente. È stato un intervento organizzativo che ha cambiato una modalità di raccolta senza toccare il tributo, e per questo i cittadini hanno continuato legittimamente a pagare il 40%. Renderlo definitivo avrebbe richiesto un passaggio in Consiglio, l'adeguamento del contratto, il coinvolgimento del gestore e l'informazione alle famiglie. Un'amministrazione che avesse ricevuto quella nota avrebbe avviato un'istruttoria. Questa amministrazione ha emesso una bolletta.

La modifica del programma cancella anche i 700.000 euro che avevamo destinato al collettore Perazzo–bivio Villanova, dirottati ora sulla manutenzione delle strade.

Una spesa che l'amministrazione avrebbe potuto risparmiarsi, perché sulla viabilità rurale la precedente amministrazione ha già candidato interventi per 3,4 milioni di euro sui Fondi di Sviluppo e Coesione, articolati su quattro aree del territorio: risorse che spettano ad Ariano in ragione del raddoppio della linea Napoli–Bari e in forza di un accordo sottoscritto con la Regione Campania. Per questo abbiamo chiesto in Consiglio che l'amministrazione chieda conto alla Regione e si attivi per sbloccare quei fondi, anziché impiegare altre risorse proprie per coprire ciò che è già finanziato altrove.

Sono stati stralciati, infine, i 100.000 euro programmati con mutuo per la copertura del campo Renzulli, impianto storico della villa comunale, che verranno ridistribuiti su diverse strutture sportive.

Ci auguriamo che questa frammentazione risponda a un criterio di programmazione e non ad altre logiche, e che non si riveli l'ennesima operazione di maquillage dettata più da esigenze di consenso che da un'idea di città. Nei prossimi mesi vedremo quali strutture e quali zone beneficeranno di quella spesa, e i cittadini sapranno giudicare.

Il quadro è chiaro. Alle contrade si chiede il conto pieno, si toglie la luce e si smontano gli investimenti già programmati. Non è una visione amministrativa: è approssimazione".

I consiglieri di minoranza chiedono che il secondo lotto della pubblica illuminazione, il collettore Perazzo–bivio Villanova e la copertura del campo Renzulli vengano reinseriti nella programmazione delle opere pubbliche; la sospensione immediata degli avvisi TARI 2026 emessi a tariffa piena nelle zone Jolly, con il ripristino del 40% e la restituzione delle somme versate in eccedenza a chi ha già pagato; e che l'amministrazione solleciti formalmente la Regione Campania per lo sblocco dei 3,4 milioni destinati alla viabilità rurale. Su tutti questi fronti non arretreremo di un passo, in Consiglio e in ogni altra sede.