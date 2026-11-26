"Io e l’Orchipilenco": presentazione del libro della sociologa Antonella Festa Un viaggio poetico e profondo tra ironia, riflessione e disabilità

Sarà presentato ufficialmente venerdì 27 novembre, alle ore 16:30, presso la prestigiosa cornice del Circolo della Stampa di Avellino, il volume dal titolo “Io e l’Orchipilenco” (edito da Scuderi), scritto da Antonella Festa.

L’autrice, nata ad Avellino e residente ad Atripalda, è impegnata nell’AIDP (Associazione Italiana persone Down), in qualità di Coordinatrice responsabile del Gruppo appartamento per il dopo di noi “Casa Futura” di Mercogliano.

L’impegno sociale l’ha portata da anni a promuovere con dedizione l’integrazione e la socializzazione delle persone diversamente abili. Questo vissuto autentico si riflette pienamente nella sua opera letteraria offrendo al lettore uno sguardo tanto inusuale quanto stimolante sulla disabilità.

L’incontro di presentazione del 27 novembre sarà l’occasione per dialogare con l’autrice, approfondire i temi del libro e riflettere insieme sul valore dell’inclusione e sulla forza trasformativa della scrittura, della poesia e della pittura.

La serata, si aprirà con i Saluti Istituzionali del Ministro per la Disabilità della Repubblica Italiana Alessandra Locatelli, e sarà l’occasione per stimolare il dibattito sul tema della disabilità.

La materia, rilevante per le famiglie e riconosciuta come tale dalle Istituzioni, è giunta in Commissione Affari Sociali Senato, dove si sta concludendo l’iter della legge che riconoscerà il valore del lavoro dei caregiver.

La sfida dell’Inclusione coinvolge le Istituzioni, la Scuola, la Famiglia e tutto il Territorio, per questo il confronto sarà animato dagli ospiti presenti in sala che hanno con entusiasmo aderito all’iniziativa. Tra questi la Dott.ssa Federica Rossi Gasparrini, Presidente Nazionale Federcasalinghe; l’Avv. Maria Vittoria Vecchione, Presidente Fidapa Avellino; l’Avv. Anna Maria Oliviero, Sindaco di Torrioni; la Dott.ssa Maria Rosaria Famoso, Coordinatrice de La Casa Sulla Roccia e Demetra Cooperativa Sociale; la Dott.ssa Maria Antonietta Fusco, Presidente ISRAN Mercogliano; la Presidente Provinciale Federcasalinghe Gerarda Grippo e la Vice Presidente Maddalena Montuori; l’Avv. Lucia Marino, Associazione Oltre Il Muro di Napoli; l’Avv. Vincenzo Taralbo, Presidente dell’Associazione “Gli amici di Gennaro”. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Claudia Squitieri.