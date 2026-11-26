"Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro comune partecipa alla 43ª assemblea nazionale dell'Anci, in programma a Verona fino a domani 27 novembre 2026". Ad affermarlo in una nota è l'amministrazione comunale.
"A rappresentare la nostra comunità saranno il segretario generale Gabriele Capozzi e l'assessore Giusy Iachetta, presenti per il secondo anno consecutivo a questo prestigioso appuntamento istituzionale dedicato alle autonomie locali.
Un'occasione importante di confronto su temi cruciali per il futuro dei nostri territori:
Modernizzazione della pubblica amministrazione, digitalizzazione dei servizi, valorizzazione dei piccoli comuni, sviluppo territoriale.
La presenza di Venticano a Verona conferma la nostra volontà di mantenere vivo il dialogo con le istituzioni nazionali e di portare la voce dei piccoli comuni al centro del dibattito, costruendo relazioni e condividendo visioni per una pubblica amministrazione sempre più efficiente e vicina ai cittadini".