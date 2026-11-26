Venticano protagonista all'assemblea nazionale Anci di Verona Un'occasione importante di confronto su temi cruciali per il futuro dei territori

"Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro comune partecipa alla 43ª assemblea nazionale dell'Anci, in programma a Verona fino a domani 27 novembre 2026". Ad affermarlo in una nota è l'amministrazione comunale.

"A rappresentare la nostra comunità saranno il segretario generale Gabriele Capozzi e l'assessore Giusy Iachetta, presenti per il secondo anno consecutivo a questo prestigioso appuntamento istituzionale dedicato alle autonomie locali.

Un'occasione importante di confronto su temi cruciali per il futuro dei nostri territori:

Modernizzazione della pubblica amministrazione, digitalizzazione dei servizi, valorizzazione dei piccoli comuni, sviluppo territoriale.

La presenza di Venticano a Verona conferma la nostra volontà di mantenere vivo il dialogo con le istituzioni nazionali e di portare la voce dei piccoli comuni al centro del dibattito, costruendo relazioni e condividendo visioni per una pubblica amministrazione sempre più efficiente e vicina ai cittadini".