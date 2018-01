Ladri scatenati: tombe profanate nel cimitero Ad Ospedaletto d'Alpinolo

Il cimitero di Ospedaletto d’Alpinolo nel mirino dei ladri di ottone. Succede di nuovo dopo un anno. Stavolta sono stati rubati arredi sacri nella zona nuova del camposanto. Danneggiate decine di tombe, edicole e sepolture. Rubati portafiori, lampade e scritte. Nessun rispetto per i morti. Nella furia del colpo i malviventi hanno letteralmente sfregiato alcune lapidi, noncuranti del luogo sacro. I danni ammontano a migliaia di euro. Lo scorso febbraio un altro colpo. Anche in quel caso con rapidità e ferocia vennero rubati lettere in ottone e arredi, ma nella zona antica del camposanto. Amarezza e dispiacere in paese. Il sindaco punta ad ampliare la videosorveglianza per garantire più controllo e sicurezza.