Furto alla bancarella di formaggi al corso: c'è un indagato I carabinieri hanno identificato il presunto autore del furto.

di Andrea Fantucchio

Identificato il presunto ladro di formaggi e salumi che aveva preso di mira una delle bancarelle del corso. I carabinieri di Avellino hanno denunciato un 40enne del posto. I fatti si sono verificati nella notte di Capodanno.

Avevamo intervistato il proprietario dell'attività commerciale. L'uomo aveva spiegato di non avere mai vissuto un episodio simile in oltre trent'anni di attività. Il danno arrecato dal furto era di oltre 1800 euro. I fatti avevano avuto un'inaspettata risonanza mediatica anche alla luce della singolarità del furto contestato.

La vittima aveva sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Avellino. Gli investigatori, diretti dal capitano Niccolò Pirronti, si erano immediatamente messi a lavoro per identificare l'autore del furto. Erano state ascoltate diverse persone. Testimonianze che hanno permesso di ricostruire l'accaduto. Decisive anche le immagini raccolte dal circuito di telecamere. Alcune immagini del servizio di vigilanza hanno infatti consentito di identificare il presunto autore del furto.

Elementi di indagine che avevano spinto gli inquirenti a una perquisizione domiciliare. Nella casa del 40enne è stata rinvenuta una parte della refurtiva: vari formaggi e salumi. Non è escluso che l'uomo possa essersi avvalso di alcuni complici che avrebbero fatto da "palo". In questo senso potrebbero rivelarsi fondamentali eventuali dichiarazioni del sospettato. Intanto i prodotti recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario. Ques'ultimo ha sorpreso tutti quando ha deciso di donare parte della merce rubata in beneficenza alla Casa della Fraternità “Monsignor Antonio Forte” dimostrando un gran cuore. E la capacità di saper trasformare anche una disavventura nell'occasione per essere generoso e sopratutto dare un ideale schiaffo morale all'autore del furto.