Avellino, donna investita. Poi incidente a 2 passi dal Moscati Due incidenti in poco più di dodici ore. Tempestivo l'intervento dei soccorsi (Ecco le foto).

di Andrea Fantucchio

Si è radunata una folla di curiosi in via Carducci quando ieri mattina, intorno alle 12.15, una 65enne è stata investita da un'auto. Momenti di concitazione, ai quali è seguita la chiamata al 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della sede S.A.U.T (Sistema Assistenza Urgenza Territoriale) di Piazza Kennedy. I barellieri hanno prestato i primi soccorsi alla donna poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati. La malcapitata è stata affidata alle cure del personale medico. Gli specialisti dell'ospedale hanno eseguito tutti i test necessari a valutare le condizioni della paziente. Per lei cinquanta giorni di prognosi a casa. (Le foto - a fine articolo la gallery completa - sono state scattate dalla collega Tiziana Urciuoli)

Diverse ore dopo, in serata, un altro incidente si è verificato all'altezza della rotonda che si trova non distante dall'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Coinvolte due auto, una delle quali proveniente da via Lorenzo Ferrante. Un impatto nel quale è rimasto lievemente ferito un uomo. Un'ambulanza è partita e velocemente ritornata al pronto soccorso col malcapitato a bordo. Ricoverato in codice giallo è stato dimesso in nottata. Per lui solo tanto spavento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avellino, coordinati dal comandante Niccolò Pirronti. Toccherà a loro eseguire tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali colpe.

E' andata decisamente peggio al 53enne di Benevento coinvolto nel sinistro verificatosi a Pietradefusi intorno alle 21 di ieri sera. Due vetture, una Seat Ibiza e una Panda, per cause ancora da accertare, sono finite in una scarpata. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e delle ambulanze. Il personale medico ha prestato i primi soccorsi alle quattro persone ferite, oltre al 53enne anche un altro uomo e due donne tutti di età compresa fra i cinquanta e i sessant'anni. Le condizioni dei tre non desterebbero preoccupazioni.