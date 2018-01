Donna investita a Piazza Kennedy: ricoverata al Moscati Avellino. Donna investita poco distante dal terminal dei bus. La corsa dell'ambulanza, il ricovero

di Andrea Fantucchio

Momenti di paura questa sera a due passi da Piazza Kennedy. Dove una donna è stata investita poco distante dal terminal dei bus. I fatti sono avvenuti intorno alle 19.30, quando in zona c'è un particolare afflusso di veicoli fra arrivi e partenze dei pullman: la situazione potrebbe avere inciso sull'accaduto, anche se la dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. A partire dalla posizione della donna rispetto al veicolo al momento del sinistro. Va poi stabilita la velocità tenuta dall’auto durante l’impatto. Toccherà ai vigili urbani, coordinati dal colonnello Arvonio, eseguire tutti i rilievi necessari per far luce sull’accaduto e stabilire eventuali colpe. Proprio i caschi bianchi sono stati i primi a intervenire sul luogo dell'incidente. Gli agenti hanno prestato primi soccorsi alla malcapitata in attesa dei soccorsi.

Intorno alla donna si è subito radunata una folta folla di curiosi. E' stato chiamato il 118. Pochi minuti e sul posto è arrivata a tutta velocità un’ambulanza. Si è fatta largo fra la folla.

La donna investita, si tratta di una 46enne del capoluogo, è stata soccorsa dal personale medico. I barellieri si sono sincerati delle condizioni della malcapitata che lamentava forti dolori a una gamba. Le sono state prestate le prime cure. La donna è stata caricata sull’ambulanza e trasportata a tutta velocità verso la città ospedaliera del San Giuseppe Moscati. Lì è stata affidata alle cure degli specialisti della struttura. Dopo essere stata sottoposta a diversi esami strumentali è iniziata la sua degenza. Ha riportato una frattura a una gamba. Intanto i vigili urbani si sono occupati di regolare il traffico di auto e pedoni finché tutto è tornato alla normalità. E’ stata registrata la targa della vettura che ha investito la donna e prese le generalità del conducente.