Bimbo di 11 anni investito da un'auto: ricoverato al Moscati Montefalcione. Bimbo di 11 anni investito da un'auto. Tempestivo l'intervento di 118 e carabinieri

di Andrea Fantucchio

Bambino di undici anni travolto da un'auto mentra attraversava la strada: paura ieri sera a Montefalcione. I fatti sono avvenuti poco dopo le 21. Secondo una prima ricostruzione il bimbo non si è accorto della vettura, si tratta di una Citroen C3, che stava sopraggiungendo. Così è stato investito. E' immediatamente partita la chiamata alla stazione operativa del 118. Sul posto è arrivata a sirene spiegate un'ambulanza. Il personale medico si è occupato di prestare le prime cure all'11enne comprensibilmente spaventato. Lamentava dolori a un orecchio.

Il ragazzino è stato caricato sul mezzo poi ripartito a tutta velocità. Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. I medici hanno eseguito tutti gli esami strumentali necessari a stabilire l'entità dei danni riportati dall'undicenne. Le condizioni del piccolo si sono stabilizzate: avrebbe riportato un trauma all'orecchio. La prognosi è di venti giorni.

I carabinieri della stazione locale, coordinati dai colleghi della compagnia di Mirabella Eclano diretta dal capitano Domenico Signa, hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Indagini che mirano a ricostruire, fra le altre cose, la velocità del mezzo al momento dell'impatto e la posizione del piccolo rispetto alla vettura. I militari, tempestivamente intervenuti sul posto, hanno ascoltato la donna che era al volante dell'auto. La signora si è fermata a prestare soccorso al bambino: era comprensibilmente scioccata per l'accaduto.

La notizia si è velocemente diffusa in paese. In tanti erano ansiosi di conoscere le condizioni del piccolo. Come anticipato al momento l'11enne si trova nel reparto di pediatria dell'ospedale avellinese. I genitori, dopo momenti di forte concitazione, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.