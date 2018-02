Auto precipita nel dirupo: 20enne trasportato al Moscati|FOTO Avellino. L'auto si è ribaltata ed è volata giù nel dirupo. Al volante un giovane soccorso dal 118

di Andrea Fantucchio

L'auto è sbandata e poi è volata giù dal dirupo. Dopo una carambola è finita diversi metri più in basso. Al volante si trovava un giovanissimo. L'incidente è avvenuto a Contrada Bagnoli ad Avellino poco dopo le 16. La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata a tutta velocità un'ambulanza partita dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. (A fine articolo le immagini di Michele Urciuolo)

Il ragazzo al volante, si tratta di un 20enne del capoluogo, è riuscito ad uscire dall'auto da solo. Intanto sul posto è arrivata l'ambulanza. Il personale medico ha prestato i primi soccorsi al malcapitato, il ragazzo è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale. I medici hanno prestato le prime cure al giovane. Avrebbe riportato solo forti contusioni. Anche se bisognerà attendere l'esito di tac ed ecografia per avere assolute certezze ed escludere ogni danno agli organi interni. Se la prima impressione sarà confermato potrebbe trattarsi di un piccolo miracolo, visto il tipo di incidente del quale il giovane è rimasto vittima.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili urbani del comando di Avellino, diretti dal colonnello Michele Arvonio. I caschi bianchi stanno eseguendo tutti i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Dovranno capire come mai l'auto sia improvvisamente sbandata finendo nel dirupo. Gli agenti si sono occupati anche di far defluire il traffico. Intorno al luogo dell'incidente si è radunata una folta folla di curiosi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Avellino che, con l'ausilio di una gru, si sono occupati di recuperare la vettura. Poi trasportarla al vicino deposito giudiziario. I pompieri si sono anche occupati di mettere in sicurezza la zona. Non il primo incidente che si verifica in quella zona di Avellino dove, soprattutto col mal tempo, la strada diventa particolarmente pericolosa. Più volte i cittadini hanno invocato anche un'illuminazione migliore.