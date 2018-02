Ragazzo sequestrato, pestato e legato a un albero per 25 euro Altavilla. Il racconto scioccante di un 18enne: sarebbe stato aggredito da due coetanei.

di Andrea Fantucchio

«Se non ti uccide il freddo ti uccido io domani»: Poi lo hanno legato a un albero e se ne sono andati. Dopo averlo sequestrato e tenuto in un garage dove era stato colpito con delle mazze di legno. Il racconto scioccante di un 18enne di Altavilla Irpina che ha denunciato tutto ai carabinieri della compagnia di Avellino. I militari lo hanno trovato nel luogo nel quale si era nascosto per sfuggire ai suoi presunti aguzzini. Era terrorizzato e si guardava intorno pronto a vederli spuntar fuori all'improvviso.

Secondo la versione del giovane ieri pomeriggio due ragazzi lo hanno aspettato alla fermata del bus nel capoluogo. E' stato costretto a salire su un'auto guidata dalla madre di uno dei ragazzi: la donna era probabilmente ignara dei propositi dei due presunti aggressori. La vettura si è fermata poco distante da un garage. La vittima – questo è quello che ha raccontato ai militari – è stata fatta entrare all'interno dell'auto con la forza, prima di essere legata e imbavagliata con un manicotto da moto. Poi i due aggressori lo avrebbero colpito con delle mazze di legno incuranti dei suoi gemiti. Si sarebbero anche fumati uno spinello prima di rubargli l'orologio. Ancora minacce prima di essere costretto a seguire i due ragazzi fuori dal garage. Era sanguinante e dolorante a causa dei colpi ricevuti. Arrivati in un noccioleto i giovani lo avrebbero legato a un albero, continuando a minacciarlo e a chiedergli dei soldi. Volevano – questo ha raccontato la vittima in lacrime – che saldasse con loro un debito: venticinque euro.

Una versione che ora toccherà ai militari guidati dal capitano Niccolò Pirronti verificare. I militari intanto hanno identificato e denunciato a piede libero due giovani: si tratta di un 17enne di Altavilla Irpina e di un 18enne di Avellino. Nei loro confronti sono ipotizzati i reati di estorsione, sequestro di persona e rapina. Presto i ragazzi saranno ascoltati e proveranno a dare la loro versione dei fatti, tentando di smontare le pesanti accuse formulate al loro carico.

L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno della violenza diffusa fra i più giovani, spesso anche giovanissimi. Meno di un mese fa una una rissa in centro ad Avellino con protagonisti venti adolescenti molti dei quali minorenni.