Che fine ha fatto Michela Bruno. E' mistero fitto a Casalbore Parla un testimone, residente in località Creta

di Gianni Vigoroso

Contrada Creta da un lato, Fontanone dall'altro, siamo al confine tra Casalbore e Ginestra degli Schiavoi, è qui che è stata vista l'ultima volta Michela Bruno, la donna di 77 anni scomparsa nel nulla da oltre 24 ore dopo essersi allontanata a piedi dalla sua abitazione situata alla periferia del paese.

A parlare è Elio Spina, un abitante del luogo: "Era proprio lei, nel primo pomeriggio di ieri, quando è passata di qui. L'ho vista camminare lungo la strada, ad un certo punto si è fermata e ho notaro che aveva gli stivali. Non ho pensato a nulla. Mi è sembrato un fatto normale vederla andare verso la scampagna sotto quel sole. Oggi dopo aver appreso la notizia della scomparsa da casa e notato il via vai di carabinieri ho provato una grande tristezza nel cuore."

A preoccupare sono soprattutto le condizioni di salute della donna. Al momento dell’allontanamento dalla sua abitazione aveva un giubbotto verde scuro e degli stivali.

Si cerca Michela soprattutto nelle zone più impervie, tra scarpate, valloni, casolari abbandonati e corsi d’acqua. Il timore è che possa essere caduta o colta da malore durante il suo faticoso tragitto a piedi.

Non molla suo figlio Egidio impegnato insieme ad amici e parenti nelle ricerche. Si è calato in quei valloni impervi, sfidando ogni pericolo, pur di trovare sua madre. Zone ispezionate con sua figlia Eulalia a piedi e in auto, sia di giorno che di notte. La famiglia è convinta che la donna si sia recata in un terreno di sua proprietà in cima ad una ripidissima salita. E' qui che sono ritornati nel pomeriggio i carabinieri per ispezionare nuovamente la zona.

Non è stato al momento ancora attivato il piano regionale di Protezione Civile. Con ogni probabilità già da domani verranno intensificate le riceche Intanto piove tantissimo e per la famiglia Bruno si annuncia un’altra notte disperata.