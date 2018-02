Avellino, piove in classe: pozzanghere nelle aule E' accaduto all'Ipia Amatucci. Giovedì lo sciopero indetto dai ragazzi.

di Andrea Fantucchio

Pioggia in classe. Le foto pubblicate sui social network non lasciano dubbi: accade all'Ipia Amatucci di via Ferrante. Già balzata all'onore delle cronache quando, pochi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, la copertura in lamiera era stata divelta dal vento. In quel momento – fortunatamente – non c'erano ragazzini e personale scolastico all'interno dell'edificio. (La foto di copertina è del gruppo facebook "Non sei irpino se")

Questa mattina – come anticipato – l'acqua si è infiltrata dal soffitto e si sono create delle pozzanghere in alcune aule e nei corridoi. La situazione è stata ritratta dagli scatti pubblicati sul gruppo facebook “Non sei irpino se” di Luca del Gaudio. Le condizioni dell'edifcio hanno spinto gli studenti a indire uno sciopero giovedì mattina. Una delegazione protesterà in piazza Libertà di fronte all'ingresso di Palazzo Caracciolo, sede della Provincia. C

Quello appena trascorso è stato un weekend segnato dal maltempo per l'Irpinia.

Decine gli interventi dei soccorsi, soprattutto legati alla caduta dei rami, a Nusco, Roccabascerana, San Mango sul Calore, Prata di Principato Ultra, in via Piemonte ad Avellino, in contrada Alvanite ad Atripalda, in via Di Capua sempre ad Avellino.

Ad Avellino in corso Vittorio Emanuele sono state messe in sicurezza delle lamiere pericolanti, mentre in via Tagliamento si è intervenuti per una impalcatura pericolante. A Chianche il forte vento ha divelto una copertura di un edificio.