Incidente tra due auto e un bus: 2 feriti in ospedale Monteforte Irpino. Il sinistro è avvenuto in via Taverna Campanile intorno alle 21.

di Andrea Fantucchio

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato qualche ora fa, intorno alle 21, in via Taverna Campanile a Monteforte Irpino. Coinvolte nel sinistro due auto e un pullman. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, toccherà ai carabinieri ricostruirla e stabilire eventuali colpe. Secondo una prima ricostruzione - comunque - un’autovettura avrebbe tentato il sorpasso di un bus della linea Avellino-Nola, scontrandosi con un’altra vettura che proveniva dal senso opposto.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i mezzi del vigili del fuoco di via Zigarelli. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza la zona e aiutare i conducenti a uscire dalle vetture. Un’ambulanza ha trasportato i due uomini in ospedale. Arrivati nella struttura ospedaliera sono stati sottoposti a diversi esami strumentali che avrebbero escluso danni agli organi interni. Illeso il conducente del bus. Intanto le auto coinvolte nell’incidente sono state caricate dal carroattrezzi e trasportate al vicino deposito giudiziario.

Questa mattina, poco dopo le 10,30, un altro incidente si è verificato a Grottaminarda. Un’auto con a bordo una coppia di anziani è finita contro un'autocisterna. Il sinistro è avvenuto in via Carpignano, nei pressi dell'incrocio all'altezza del cimitero. Chi ha assistito alla scena ha immediatamente chiamato i soccorsi. I due occupanti la macchina sono stati trasportati all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Lì i medici li hanno sottoposti ad una serie di esami strumentali, non hanno riportato ferite gravi: per loro solo qualche forte contusione oltre al comprensibile spavento. Un terzo incidente si è verificato nel territorio di Taurano questa mattina. Un tir, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. In zona si sono subito create lunghe code.