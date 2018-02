Alla guida ubriaco: ritirata patente e denunciato 55enne L'operazione dei carabinieri di Ospedaletto D'Alpinolo.

di AnFan

Fermato alla guida in stato d'ebbrezza, denunciato un 55enne di Afragola. L'operazione dei carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo durante un servizio di pattugliamento. Hanno notato una vettura procedere a "zig zag". L'uomo, fermato all'alt, si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Per questo i carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'auto e al ritiro della patente. L'operazione rientra in un piano di prevenzione della guida in stato d'ebbrezza disposto dal comando provinciale.