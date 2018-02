Suv rubato parcheggiato davanti casa: denunciato 45enne L'accusa è di ricettazione. L'operazione è stata "firmata" dai carabinieri di Rotondi.

di AnFan

Denunciato per ricettazione un 45enne di Rotondi. L'operazione è stata “firmata” dai carabinieri della stazione locale, ma le indagini sono state eseguite con la collaborazione dei colleghi di Cervinara, Montefusco e Montesarchio. Il Suv, parcheggiato nello spazio privato del 45enne, era stato rubato qualche giorno fa a Montefusco. Dopo la denuncia erano partite le indagini. In pochi giorni si è arrivati alla localizzazione del veicolo. Al fuoristrada mezzo era stata sostituita la targa ed era stato parzialmente abraso il numero del telaio. Le indagini continuano per risalire ai ladri del Suv.