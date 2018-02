Processo Isochimica: Comune sarà parte civile contro Barbieri L'imputato era stato rinviato a giudizio a gennaio per "disastro colposo".

di Andrea Fantucchio

Processo Isochimica: il Comune di Avellino, rappresentato dall'avvocato Ennio Napolillo, è pronto a costituirsi parte civile nel procedimento a carico di Francesco Barbieri, rinviato a giudizio il 16 gennaio. Nei confronti dell'imputato è ipotizzato il reato di disastro colposo.

Nella prima udienza preliminare il gup aveva deciso il “non luogo a procedere” per l'amministratore della Pescatore Srl e per Francesco Tizzani e Luigi Cicalese. Era seguito un primo ricorso in Cassazione, poi accolto, della Procura di Avellino. I tre erano tornati di fronte al gup ed il solo Barbieri era stato prosciolto. Gli inquirenti erano così ricorsi una seconda volta in Cassazione, anche stavolta con successo. A gennaio il giudice per le udienze preliminari, Paolo Cassano, ha deciso di spedire a processo Barbieri.

Intanto venerdì dovrebbe slittare l'udienza del processo per un'astensione nazionale che non riguarderà gli avvocati avellinesi, ma alcuni penalisti che appartengono ad altri fori.

Nella precedente udienza è stato ascoltato l'ingegnere Teodosio nominato dalla curatela dell'Isochimica nell'ambito del giudizio civile per realizzare degli accertamenti a partire dallo stato dei luoghi.

L'ex curatore fallimentare dell'Isochimica aveva evidenziato le difficoltà avute nell'attività per la quale era stato incaricato. Ad attirare la sua attenzione una «fattura di 900mila euro destinata alla pulitura del piazzale senza spese specifiche».

Testimonianza che si è aggiunta a quella resa, nelle precedenti udienze, dai tre medici legali incaricati dalla Procura di eseguire gli esami sui corpi di quattro operai dell'Isochimica. Avevano confermato che le morti potevano essere ricondotte all'inalazione prolungata all'amianto.

Nella prossima udienza era prevista l'escussione di altri operati. Poi sarà lasciato spazio alla difesa affidata, fra gli altri, agli avvocati Alberico Villani, Claudio Frongillo, Carmen Picariello, Antonio Falconieri.