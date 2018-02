Appartamento svaligiato: furto da migliaia di euro a Rotondi Il “colpo” è avvenuto sabato notte in un’abitazione di un condominio del paese irpino.

di Andrea Fantucchio

Hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e hanno portato via tutti gli oggetti di valore: monili preziosi oltre ai contanti. Sono andati a “colpo sicuro”: sapevano dove cercare. Furto da migliaia di euro in un’abitazione di Rotondi. I ladri nella notte di sabato sono entrati in un appartamento, mentre gli inquilini erano fuori, e hanno portato via tutto. Pochi minuti, questo ipotizzano gli agenti che si occupano dell’indagine.

I ladri hanno rubato anche alcuni indumenti e un paio di scarpe costose. Quando i residenti sono tornati a casa hanno trovato l’abitazione messa a soqquadro. Si indaga in tutte le direzioni. Sono state raccolte alcune testimonianze alla ricerca di “profili” sospetti che potrebbero essere stati visti in via Padre Formato Romualdo dove è avvenuto il furto. Saranno visionate anche le telecamere stradali poste nelle strade attigue. Non si esclude, infatti, che in zona fosse parcheggiato un “palo” pronto a dare l’allarme e a fuggire coi complici.

Un altro furto in Irpinia. Dopo quelli che non hanno risparmiato, nelle settimane passate, la Valle dell’Irno e il capoluogo. A Montoro una villa è stata “visitata dai ladri” che hanno portato via oltre 200mila euro in oggetti di valore e contante. Diverse le abitazioni svaligiate anche nel capoluogo irpino. I ladri prendono di mira zone isolate, con la campagna intorno, forzano gli infissi, entrano nelle case e portano via gli oggetti di valore. Poi si allontanano attraverso le campagne. In prossimità dell’autostrada li attende il “palo” per la fuga. Solo due giorni fa sono stati bloccati due membri della banda che terrorizzava gli abitanti di Contrada Sant’Eustachio. Utilizzavano anche passaporti falsi per nascondere la propria identità. Avevano eseguito furti anche fuori nazione prima di venire in Irpinia.