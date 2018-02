Avellino, auto blocca ingresso del corso: arriva la polizia L’intervento della sezione Volante diretta dal vicequestore Elio Iannuzzi e dei vigili urbani.

di AnFan

Un intervento che non è passato inosservato. Poco dopo le 20 di ieri un’auto delle polizia affiancata da quella dei vigili urbani ha attirato l’attenzione dei passanti. Le vetture erano parcheggiate poco distanti dal corso. Sono intervenute per cercare il proprietario dell’auto che è stata parcheggiata in prossimità del l’incrocio fra via Zigarelli è proprio il corso. Un parcheggio che, complice anche la presenza delle barriere antiterrorismo nelle vicinanze, ha finito per bloccare uno degli ingressi del corso.