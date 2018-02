Cambia la ruota del tir, sviene per il gelo: vivo per miracolo Dramma sfiorato a Monteforte Irpino. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri.

di Andrea Fantucchio

Lo hanno trovato privo di sensi nella neve. Il colorito cianotico, "più morto che vivo". Non rispondeva ai carabinieri che tentavano di svegliarlo. Hanno temuto il peggio, ma respirava ancora. Poi è partita la corsa verso la casa di cura di Baiano. Dove il 46enne - un autotrasportatore romeno – è stato salvato dagli specialisti. I controlli ai quali è stato sottoposto hanno confermato l'ipotesi dell'ipotermia. Poteva essere lui la prima vittima di questi due giorni di freddo straordinario. Il destino ha deciso diversamente, per fortuna.

Secondo una prima ricostruzione, il 46enne stava cercando di mettere le catene e sostituire una ruota del tir che era finito di traverso. Poi – probabilmente in seguito al freddo – ha avvertito un malore e si è accasciato sull'asfalto. A lanciare l'allarme un automobilista. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri di Baiano al comando del tenente Gianluca Candura. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 7 bis nel territorio di Monteforte Irpino. Il mezzo si è ribaltato forse a causa del terreno scivoloso.

Sempre in Irpinia, ad Ariano Irpino, un altro uomo ha rischiato di morire. Aveva avuto un infarto. Era in contrada San Tommaso, nella città del Tricolle, posto ostico da raggiungere a causa del ghiaccio. L'ambulanza non riusciva a soccorrere l'uomo. Poi, grazie all'intervento di un trattore, e alla prontezza del medico, è stato trasportato in ospedale.

Intanto - dopo la neve di questa mattina - la situazione sta tornando lentamente alla normalità in Irpinia. Ora il rischio è rappresentato dal ghiaccio. Intanto, dopo la riapertura dell'A16 anche al transito dei mezzi pesanti, dovrebbe tornare alla normalità anche la raccolta dei rifiuti in tutta la provincia. Per la nottata di oggi non sono previste ulteriori nevicate, le temperature dovrebbero mantenersi estremamente rigide.