Auto incastrata sotto un tir poi prende fuoco: autista illeso E' accaduto oggi pomeriggio a Pianodardine ad Avellino. Conducente miracolato.

di AnFan

L'auto è rimasta incastrata sotto il tir. I vetri anteriori si sono frantumati a causa dell'urto. Poi la cabina del mezzo ha preso fuoco. Eppure, il conducente - si tratta di un 39enne di Avellino - è miracolosamente illeso. Saranno i vigili urbani di Avellino a dover chiarire la dinamica dell'incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Pianodardine. Coinvolta una sola vettura: si tratta di una Citroen C1. Per cause ancora da accertare l'auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Probabilmente il conducente non l'ha visto. E' seguito un incendio domato dai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto. I caschi rossi hanno spento le fiamme. Mentre gli agenti si sono occupati di far defluire il traffico.