Avellino, donna derubata nella chiesa di San Ciro: «Vergogna!» A inizio gennaio c'era già stato un colpo simile nella chiesa delle Oblate.

di Andrea Fantucchio

Furto nella chiesa di San Ciro ad Avellino. I ladri hanno agito durante la messa. La vittima è una donna alla quale è stato sottratto il portafoglio. Il “colpo” è avvenuto sabato, anche se la notizia si è appresa solo ora. Erano da poco passate le 9.30. La signora stava allestendo un'aula di San Ciro per la liturgia della sera. Si è allontanata solo qualche minuto per prendere del materiale. E' allora che, probabilmente, è avvenuto il furto. La donna aveva lasciato la borsa su una sedia. Si è poi resa conto di essere stata derubata solo all'uscita della chiesa.

E' seguita la denuncia in caserma. Si indaga in tutte le direzioni. Potrebbero rivelarsi fondamentali le immagini del circuito di telecamere poste nelle zone adiacenti alla chiesa. I militari sono a lavoro per vedere se nei video sia stato ripreso qualche profilo sospetto.

La donna è fortemente provata dall'accaduto. «Non tanto per i soldi - ha dichiarato - ma per il fatto che abbiano violato una chiesa. Ora dovrò anche i recuperare i miei documenti».

Un colpo simile era avvenuto, a inizio gennaio, nella parrocchia della Santissima Trinità dei Poveri, poco lontano da Piazza Libertà. Un ladro aveva sfilato il portafoglio dalla borsa di una signora. Ma non era stato particolarmente abile visto che qualcuno lo aveva notato lanciando l'allarme. C'era stato un inseguimento prima che l'uomo riuscisse a dileguarsi fra i vicoli.

La sua cattura era stata solo rimandata. Gli agenti della sezione Volante della Questura, diretti dal vicequestore Elio Iannuzzi, erano infatti riusciti a rintracciare il 38enne napoletano. Fondamentali si erano rivelate le testimonianze raccolte dagli agenti. Un dettagliato identikit dell'uomo: dalle caratteristiche fisiche all'abbigliamento. Nel giro di poche ore il ladro era stato denunciato.