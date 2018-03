Torna la neve, Misericordie impegnate in tutta l'Irpinia|FOTO Dispiegamento di volontari fra Avellino e provincia. Per liberare le strade dal ghiaccio.

di Andrea Fantucchio

Dopo le nevicate dei giorni scorsi, ora il pericolo in Irpinia è rappresentato dal gelo. Da questa mattina i volontari delle Misericordie sono a lavoro in tutta la provincia. Per liberare i marciapiedi dalla neve e prestare assistenza a chi non può raggiungere l'ospedale (A fine articolo le foto degli interventi).

Ad Avellino, dalle prime ore del mattino, sono stati impiegati i volontari delle Misericordie di Summonte, Montefalcione, Volturara Irpina, Prata Principato Ultra. Potrebbero dare il cambio, in caso di precipitazione, i volontari di San Mango e Castelfranci.

Sono state liberate dal ghiaccio, fra le altre strade, viale Italia, Via De Sanctis, Corso Europa, Via Roma, l'area intorno al tribunale, via Morelli e Silvati.

Super lavoro anche per i volontari della «Protezione civile Montella», coordinati dal presidente Francesco d'Aniello. Sono stati giorni caratterizzati da numerosi interventi. Eseguiti spesso con la collaborazione dei vigili urbani guidati dal tenente Gerardo Iannella.

Operazioni focalizzate a liberare le strade del ghiaccio. O a dare assistenza agli automobilisti finiti fuori strada. Un lavoro che è continuato anche questa mattina. Proprio l'impegno dei volontari ha permesso di liberare i luoghi strategici: come le farmacie e le arterie che collegano il paese alle strutture ospedaliere.

L'assistenza fornita dalle misericordie si è dimostrata, come sempre, essenziale per dare supporto alla task force dei soccorsi. E non lasciare soli soprattutto gli anziani.

Questa notte è attesa nuovamente la neve. L'A16 dovrebbe essere interdetta di mezzi superiori alle 7,5 tonnellate in via precauzionale. Comunque, stando alle previsioni, non dovrebbero esserci precipitazioni nevose consistenti come quelle già registrate. La neve dovrebbe cadere solo a tarda notte e smettere prima di domattina.