Avellino, ladri in casa: inseguimento con i visori notturni Allarme lanciato da via Pennini. L'intervento della polizia. La fuga e l'inseguimento.

di Andrea Fantucchio

Caccia ai ladri a via Pennini ad Avellino. Gli agenti della Volante sono alla ricerca di uomo che ha provato a svaligiare un appartamento della zona. A lanciare l'allarme i residenti che hanno chiamato in Questura.

Sono intervenuti gli uomini del vicequestore Elio Iannuzzi. Il ladro è in fuga nelle campagne. Le "pantere" lo stanno cercando grazie ai visori notturni con i quali sono state equipaggiate le vetture. Equipaggiamento che rende agevole le operazioni nonostante la scarsa illuminazione.

I poliziotti sono alla ricerca di un'auto che potrebbe essere stata parcheggiata nei dintorni. Un “palo”, spesso presente in colpi del genere. Poi, se l'inseguimento non dovesse andare a buon fine, le indagini potrebbero avvalersi delle telecamere poste nelle zone nei dintorni. Qualora i ladri fossero passati di lì.

La Volante nei giorni scorsi ha denunciato due uomini. Erano a bordo di una vettura con all’interno oggetti utilizzati nell’attività di scasso. Uno dei due era anche dotato di un falso passaporto greco. Aveva precedenti per furto in abitazione. Gli agenti ipotizzano possa trattarsi di alcuni dei membri della banda che ha terrorizzato i cittadini di contrada Sant’Eustachio e contrada Archi.

Nei mesi scorsi sono stati decine gli appartamenti “visitati” dai ladri. A essere rubati oggetti di elettronica o monili di valore. La dinamica dei colpi era simile. I criminali studiavano la zona e lasciavano parcheggiato un “palo” nelle vicinanze. Poi forzavano gli infissi ed entravano negli appartamenti. Il colpo durava pochi minuti. Spesso utilizzavano delle federe per portare via la refurtiva. E si davano alla fuga attraverso la vicina autostrada. Gli agenti avevano scoperto un casolare dove veniva nascosta la refurtiva. Era stata recuperata buona parte del bottino. Ma la tensione, per i cittadini, è ancora elevata: i furti, infatti, non sono mai terminati.