Ariano, a colloquio in carcere con la droga: bloccati L'intuito degli agenti

A colloquio in carcere con la droga. Ancora due sequestri di hashish all'interno della struttura penitenziaria di Ariano Irpino in via Cardito.

E' stato ancora una volta il personale di polizia penitenziaria del reparto colloqui ad impedire la consegna della sostanza stupefacente ai detenuti.

Non si contano negli ultimi anni le denunce e i sequestri da parte della Polizia Penitenziaria arianese, dentro e fuori il carcece, con perquisizioni in auto e nelle abitazioni delle persone resesi protagoniste di tali azioni.

Un'attività di prevenzione e repressione che nonostante la cronica carenza di organico, funziona e con ottimi e costanti risultati.

Redazione Av