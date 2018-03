Frana ad Avellino, crollo albero a Mercogliano. Danni maltempo La pioggia ha creato diversi disagi. Frana a Contrada Cesine. Albero caduto al Loreto.

di Andrea Fantucchio

Paura questa mattina in Contrada Cesine ad Avellino. Intorno alle 13.30 si è registrata una frana. Causata, probabilmente, dalla forte pioggia. Un fiume di fango e detriti che ha bloccato la strada. Fortunatamente, in quel momento, non passava nessuno di lì. (A fine articolo trovi le foto)

E' immediatamente partita la richiesta dei soccorsi. Ad arrivare sul luogo dell'accaduto gli agenti della polizia municipale di Avellino e i vigili del fuoco. Grazie al lavoro dei pompieri, al comando dell'architetto Rosa D'Eliseo, è stato possibile rimuovere ciottoli e fango. E così ristabilire la viabilità. Durante le attività di soccorso si è rivelato decisivo l'intervento dei cittadini che, con mezzi propri, hanno contribuito a liberare la strada.

Quella di oggi è stata una giornata di disagi non solo per Avellino. A Mercogliano, poco distante dall'abbazia del Loreto, si è registrato il crollo di un albero secolare. Tranciati anche i cavi della pubblica energia.

Sono state avviate verifiche su tutti gli alberi che fanno da corona all'Abbazia per evidenziare eventuali pericoli.

Anche in questo caso solo il fato ha evitato che non ci fossero auto di passaggio al momento del crollo dell'albero. Il traffico è stato deviato fino all'arrivo dei soccorsi. Provvidenziale l'intervento dei pompieri che hanno provveduto alla rimozione dell'albero caduto.

E' da questa mattina che, a causa del maltempo, le linee telefoniche dei pompieri sono intasate. Tante le chiamate da tutta la provincia. Interventi, per lo più, inerenti al crollo dei rami. I caschi rossi, grazie ai distaccamenti dislocati su tutta la provincia, stanno rispondendo nel modo migliore alle segnalazioni dei cittadini. Al momento non ci sono danni ingenti o feriti da segnalare. Anche la pioggia ha dato tregua alla provincia di Avellino.