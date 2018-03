Tir contro guardrail in A16: l'autista era ubriaco Operazione degli agenti della Polstrada di Avellino.

di Andrea Fantucchio

Si è schiantato con il tir contro il guardrail. L'incidente è avvenuto lungo l'A/16 Napoli-Canosa, in direzione di Bari. Fortunatamente non ha coinvolto altri vicoli. E l'autista del mezzo non ha riportato ferite gravi. L'etilometro ha evidenziato l'elevato tasso alcolemico nel suo sangue. Ben sei volte superiore a quello consentito dalla legge. Così gli agenti della Polstrada, al comando del vicequestore Renato Alfano, hanno denunciato l'uomo. Si tratta di T.G., 40enne rumeno. Gli è stata ritirata anche la patente. Quest'anno sono aumentati in Italia gli incidenti causati proprio dall'abuso di alcol al volante. Secondo fattore di sinistri dopo l'utilizzo del cellulare alla guida. Alla luce di questi dati le Questure di tutta Italia hanno intensificato i controlli su strada.