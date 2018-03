Fuori strada, Mercedes si ribalta: paura per una giovane Incidente nella notte lungo la strada a scorrimento veloce tra San Martino Valle Caudina e Rotondi

Momenti di paura, la scorsa notte, per un incidente accaduto lungo la strada a scorrimento veloce che da San Martino Valle Caudina conduce a Rotondi. Era da poco passata l'una quando una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata, finendo contro alcuni alberi e, infine, ribaltandosi. Al volante una giovane, immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Era cosciente, non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ed i carabinieri.

Esp