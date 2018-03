Furti a raffica: 3 fogli di via a Chiusano San Domenico I controlli

Carabinieri, controlli denunce e posti di blocco in tutta la Provincia.

In particolare a Montella, Caposele e Calabritto, a seguito di perquisizioni veicolari e personali, un 50enne di Volturara Irpina, un 41enne della provincia di Salerno ed un 29enne di Teora sono stati rispettivamente trovati in possesso di un coltello artigianale, di una mazza da baseball e di tre coltelli a serramanico (di cui due a scatto). E poiché non erano in grado di giustificarne il porto, è scattata la denuncia.

E' stata denunciata anche una 53enne di Montella che, in qualità di custode giudiziario circolava illecitamente con un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.

È stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 43enne di Montella che si era messo al volante dopo qualche “bicchierino” di troppo. Oltre alla denuncia gli è stata anche ritirata la patente.

E' stato segnalato, invece, un 20enne di Montemarano sorpreso in possesso di modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro.

Infine, sono stati allontanati con proposta di Foglio di Via Obbligatorio tre uomini di Avellino, dell’età compresa tra i 30 ed i 45 anni e tutti gravati da precedenti penali, che, senza motivo, sono stati sorpresi a girovagare con fare sospetto nel centro abitato di Chiusano San Domenico.