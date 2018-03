Dramma a Montoro: 50enne trovato senza vita Il dramma in zona via Fiume a Piano

Dramma nella Valle dell'Irno dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in una contrada rurale. Si tratta di un 50enne, che è stato rinvenuto ormai cadavere in via Fiume a Piano. Dalle prime indiscrezioni in paese pare che l'uomo abbia raggiunto la zona isolata per farla finita. Si sarebbe stretto un cappio intorno al collo e si sarebbe così impiccato ad un grosso ulivo secolare in un fondo agricolo.

Le indagini sono in corso. Lo sconcerto in paese è tanto e sul posto ci sono i carabinieri di Montoro Inferiore.