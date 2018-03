Irpinia, dipendente comunale pestato brutalmente: un indagato Domicella. Chiuse le indagini a carico di un 33enne. Tutto è nato dalla denuncia di un dipendente.

di Andrea Fantucchio

Il dipendente comunale ha raccontato di essere stato insultato e picchiato violentemente. L'aggressore l'avrebbe ritenuto responsabile della mancata concessione di un appalto: un danno che aveva quantificato in circa cinquemila euro. Così avrebbe inseguito la vittima in auto per poi aggredirla. Questa è la testimonianza resa da un architetto del Comune di Domicella agli agenti del commissariato di Lauro. Era così scattata l'indagine della polizia. Mesi di pedinamenti e intercettazioni. Una la persona sottoposta a indagini: si tratta di un 33enne di Maddaoloni che abita a Tufino. I reati ipotizzati nei suoi confronti sono di minacce, lesioni aggravate e tentata estorsione.

L'indagine

Come detto l'indagine è nata da una denuncia di un dipendente comunale che risale al mese di ottobre. L'uomo ha raccontato che l'indagato si sarebbe presentato in Comune per chiedere delucidazioni su una gara d'appalto che riguardava la fornitura di generi alimentari. Settore nel quale il 33enne è impegnato. L'uomo, non convinto dalle parole dell'architetto, lo avrebbe insultato e minacciato, ritenendolo il principale responsabile del mancato affidamento dell'appalto. Andandosene avrebbe poi chiesto spiegazioni su i 5mila che avrebbe investito vincere il bando. Il 33enne – secondo il racconto della vittima – avrebbe poi atteso la fine del turno di lavoro dell'architetto per inseguirlo e fermarlo mentre era alla guida dell'auto. L'architetto avrebbe inutilmente tentato di tranquillizzare il presunto aggressore. Il 33enne dopo averlo insultato lo avrebbe picchiato violentemente. Il dipendente comunale era poi andato al pronto soccorso: aveva il volto tumefatto a causa dei colpi ricevuti.

Cosa succede ora

L'indagato ha venti giorni per presentare delle memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dai magistrati. Poi toccherà proprio alla Procura scegliere se richiedere il rinvio a giudizio.