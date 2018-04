Evadono per tentare estorsione, patteggiano: 3 anni e 10 mesi Sperone. Per l'accusa i due coniugi avevano violato i domiciliari per tentare un'estorsione.

Condividi











Patteggiamento a tre anni e dieci mesi per i due coniugi. Erano stati fermati dai carabinieri di Avella dopo aver violato i domiciliari. Per l'accusa avevano tentato di compiere un'estorsione.