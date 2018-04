Da Foggia ad Ariano per rubare nei supermercati: arrestati Intervento lampo dei carabinieri lungo la statale 90 delle Puglie a Cardito nei pressi del carcere

Da Foggia ad Ariano Irpino per commettere furti nei supermercati e abitazioni, c’è chi arriva spesso in pullman, infastidendo i clienti dei negozi e chi in auto.

Da tempo i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino erano sulle tracce di una banda composta da giovani di secco maschile e femminile segnalata anche attraverso i social network. In modo particolare era stata segnalata la presenza sospetta di una Peugeot 206. Auto che non è passata inosservata ad una pattuglia del nucleo radiomobile di Piano di Zona.

I militari diretti dal capitano Andrea Marchese, hanno intercettato la vettura lungo la statale 90 delle puglie nei pressi di alcune strutture commerciali. Dopo aver intimato l’alt si è proceduto al controllo a bordo della quale vi erano due uomini e due donne, tutti provenienti dalla provincia di Foggia e di età compresa tra i 18 ed i 32 anni.

All’interno, svariati prodotti alimentari e nessun documento fiscale. Merce da valore di centinaia di euro. E’ bastato poco per accertare che i costosi articoli erano stati appena rubati all’interno di un vicino supermercato.

I quattro, già noti alle forze dell'ordine, sono stai arrestati in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.

Successivamente sono stati accompagnati nelle loro abitazioni in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento. Per una di loro, sorpresa in possesso di hashish, è scattata la segnalazione alla competente autorità amministrativa. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire se i quattro soggetti abbiano commesso altri furti.

Alla luce di quanto accaduto, le forze dell’ordine sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, numero unico europeo per le emergenze, situazioni analoghe, nonché veicoli o persone sospette. L’attività di prevenzione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Avellino continuerà senza sosta. Sono infatti tuttora in corso nell’intera Irpinia i servizi di controllo straordinario del territorio. E tutto questo soprattutto per dare fiducia e tranquillità alla popolazione alla quale si richiede sempre la fondamentale collaborazione.

Gianni Vigoroso