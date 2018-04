Ariano, controlli contro gli abusivi: una denuncia Denunciato un 35enne dopo un'ispezione dei carabinieri durante i giorni di mercato.

di AnFan

E' di una denuncia l'esito dei controlli, contro la vendita di prodotti contraffatti, svolti dai carabinieri di Ariano Irpino durante il mercato settimanale. Nello specifico i militari hanno fermato un 35enne foggiano che avrebbe venduto giocattoli per bambini, contraffatti e non sicuri poiché non rispettavano il protocollo previsto per la messa in vendita degli articoli. I carabinieri della stazione di Grottaminarda hanno elevato una sanzione amministrativa di 5mila euro a carico di un ventenne accusato di aver venduto giocattoli e libri vari senza licenza. La merce è stata sequestrata.