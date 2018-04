Evade dai domiciliari per recarsi al bar e viene arrestato In carcere un 28enne di Ariano Irpino

Evade dai domiciliari per recarsi al bar ma viene sorpreso e nuovamente arrestato dai carabinieri. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi ad Ariano Irpino. Nei guai un 28enne del luogo, con reati contro il patrimonio, ora finito in carcere. I militari del nucleo radiomobile guidati dal capitano Andrea Marchese durante un controllo non lo hanno trovato in casa. Dell'accaduto è stata informata la procura della repubblica di Benevento che ha disposto la misura restrittiva a carico del giovane. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Redazione Av