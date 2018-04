Ariano, compra fresatrice: paga con assegno falso da 8500 euro L'operazione dei carabinieri della stazione di Ariano Irpino.

di AnFan

Una truffa da 8.500 euro: l'ipotesi di reato dei carabinieri della stazione di Ariano Irpino per un 65enne di Foggia. Secondo la ricostruzione degli investigatori l'indagato avrebbe contattato un inserzionista per l'acquisto di una fresatrice; avrebbe concordato poi l'incontro per il pagamento. Quando avrebbe consegnato un assegno di 8500mila euro poi risultato contraffatto al momento della riscossione. Di qui è partita la denuncia.