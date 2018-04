Ariano, malore in strada: salvato davanti al bar Paura a Cardito per un pensionato del luogo

Stava camminando su un marciapiede, affaticato, aiutandosi con le mani poggiate ad un muretto nei pressi di uno degli imbocchi che porta a Rione Rodegher a Cardito.

Un'automobilista ha notato la scena e preoccupato ha subito chiamato al telefono il titolare del vicino Bar Valerio. Quest'ultimo insieme a moglie e figlio si è precipitato all'esterno. Una frazione di secondi come spesso avviene in questi casi che può rivelarsi fatale.

Egidio Purcaro, pensionato, residente in località Viggiano era a terra, sanguinante, dopo più di una caduta a seguito di un malore. Immediatamente è stato allertato il 118.

Sul posto è giunta un'ambulanza da Montecalvo Irpino che ha provveduto a trasportare l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Era cosciente ma ricordava pochi particolari dell'accaduto. Persona molto conosciuta e stimata. In pochi minuti sono arrivati i familiari. Tutti gli evventori del bar e delle vicine attività commerciali si sono adoperati per soccorrere l'uomo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Una sorta di sentinella e sempre attento alle problematiche del suo quartiere. La speranza degli amici di Cardito è che possa riprendersi al più presto.

Gianni Vigoroso