Droga negli slip, voleva consegnarla in carcere: arrestata

Le hanno trovato negli slip un involucro di cellophane del caffè in polvere misto a 30 grammi di hashish. Per i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino voleva consegnare la «roba» a un parente detenuto nel carcere della città del Tricolle. Il presunto scambio doveva avvenire durante il colloquio nel penitenziario ma i militari lo hanno impedito. La 27enne è stata portata in caserma dove è i carabinieri hanno eseguitao la perquisizione che ha poi dato esito positivo. Dopo il sequestro della droga è scattato l'arresto per la donna che ora si trova ai domiciliari.