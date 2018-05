Morra, auto finisce fuori strada: un ferito in ospedale L’uomo avrebbe riportato delle fratture alle gambe. Dinamica da ricostruire.

di Anfan

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato, poco dopo la mezzanotte, nel comune irpino di Morra De Sanctis. Un’auto per cause ancora da accertare è finita fuori strada. A bordo viaggiava un uomo poi trasportato in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Avrebbe riportato delle fratture alle gambe a causa del violento schianto. Provvidenziale il tempestivo intervento del personale del 118 nella fase di primo soccorso. Ora le condizioni dell’uomo si sarebbero stabilizzate.