Ariano, violento scontro tra due auto sulla Variante/VIDEO Paura al bivio di via Fontananuova

Violento scontro tra due auto sulla Variante, lungo la statale 90 delle Puglie ad Ariano Irpino. L'impatto tra una Punto e una Fiat Uno, complice anche la pioggia, è avvenuto all'altezza del bivio che porta a via Fontananuova. E' successo poco prima delle 16.00.

Il bilancio è di un ferito, si tratta di un giovane del luogo, residente in località San Tommaso, che viaggiava accanto a suo padre in direzione Grottaminarda.

E' stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza nel vicino ospedale di via Maddalena ed affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma l'incidente poteva avere conseguenze davvero più serie.

La testimonianza del genitore: "E' successo tutto all'improvviso, fortunatamente indossavamo entrambi le cinture di sicurezza come pure l'autista dell'altra vettura. Non c'è stato il tempo di capire nulla e l'asfalto bagnato dalla pioggia appena caduta ha peggiorato ancora di più la situazione. Ho visto mio figlio sanguinante alla fronte e contuso ma fortunatamente era cosciente. Credo davvero che siamo stati miracolati tutti. Dalla violenza dell'impatto, basta vedere soprattutto la fiat uno, le cose potevano andare davvero peggio. Ringraziando Dio, ci è andata davvero bene."

Comprensibile lo spavento per l'autista della Punto, un giovane fresco patentato di Vallesaccarda. Dal comune della Baronia sono giunti in poco tempo i suoi genitori per assicurarsi delle sue condizioni e di quelle dell'altro giovane trasportato in ospedale.

Sul posto la polizia municipale, con gli agenti Fausto Matullo e Anna Villani, che ha provveduto ad effettuare i rilievi, i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno garantito la viabilità lungo la trafficata arteria e il servizio Aci di Gabriele Bello per la rimozione dei due mezzi incidentati.

Gianni Vigoroso