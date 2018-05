Avellino, invasione di scarafaggi all'asilo: video e foto Ecco le immagini degli insetti che hanno spinto il Comune a chiudere l'istituto.

Blatte a scuola. Un episodio che ha fatto comprensibilmente discutere. Il Comune di Avellino ha chiuso l'asilo nido «CarminaCianciaruso D'Adamo» e la struttura annessa del Piano di zona sociale in via Morelli e Silvati. Sui social i commenti non si sono risparmiati. Cittadini indignati per le immagini degli insetti che proliferavano anche in locali dove i bambini mangiavano o giocavano. Immagini che abbiamo allegato in questo video che mostra gli insetti nella struttura. Oggi è partita la disinfestazione, mentre la scuola dovrebbe riaprire lunedì prossimo. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video. A fine articolo le foto)