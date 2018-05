Vallo e baianese, blitz gdf: 2 lavoratori clandestini in nero Controlli della finanza nelle fabbriche del baianese e del Vallo di Lauro.

di AnFan

Controlli a tappeto della finanza in fabbriche del baianese e del Vallo Lauro. Le fiamme gialle, affiancate dal personale dell'ispettorato del lavoro di Avellino, hanno individuato due lavoratori in nero. Si tratta di due uomini di origine asiatica, senza permesso di soggiorno, scoperti dai militari in un opificio di Domicella. I due sono stati segnalati all'ufficio stranieri della Questura avellinese che ha emesso due fogli di via. Sono state elevate sanzioni a carico degli imprenditori accusati di aver commesso le irregolarità. I controlli sono stati eseguiti dalla tenenza della guardia di finanza di Baiano.