Furto di luce e acqua, inquinamento: sequestrato autolavaggio Ariano Irpino. E' stato denunciato dai carabinieri il titolare dell'attività.

di AnFan

Smaltimento illecito di rifiuti, furto di acqua ed energia elettrica, violazione delle norme in materia ambientale: nel mirino dell'Arma è finito un autolavaggio di Ariano Irpino poi sequestrato. Diverse le presunte irregolarità segnalate dai carabinieri forestali, affiancati dai colleghi della stazione del Tricolle e dal personale dell'Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale) di Avellino: assenza di un sistema di depurazione delle acque smaltite illegalmente nella fogna pubblica, stoccaggio di rifiuti pericolosi in garage, per lo più fanghi che provenivano dal lavaggio delle auto, rifiuti speciali pericolosi ammassati in un deposito adiacente il locale principale, allaccio abusivo alla rete idrica bypassando il contatore, utilizzo di una grossa calamita sul contatore dell'energia elettrica per modificarne la diminuzione dei consumi.