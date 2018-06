Aias, entro il 18 assegnazione sedi e sbloccati 4 stipendi Avellino. Buone notizie dall'incontro di questa mattina per operatori e pazienti della onlus.

di Andrea Fantucchio

Due buone notizie dal tavolo in Prefettura dove, questa mattina, si è discusso della vertenza dei lavoratori Aias. Una delle due onlus, l'altra è Noi con Loro, che sono finite al centro di un'inchiesta della magistratura che ipotizza nei confronti di dieci persone i reati di truffa, riciclaggio e peculato. (Leggi i primi capitoli dell'inchiesta: «Le De Mita, la signora delle pulizie e quei fondi alla Onlus» e «La Onlus della De Mita, Aias e quel registro dei conti rubato»)

Dopo il tavolo di questa mattina si accelera il processo di riorganizzazione dei servizi di riabilizazione che erano garantiti dalla sede di Avellino: entro quindici giorni il piano dovrebbe essere definito. Due giorni fa sono stati riaperti i centri di Nusco e Calitri, in attesa che il giudice per le indagini preliminari si esprima sul sequestro al quale sono sottoposti. Sette le strutture a disposizione per distribuire oltre 290 pazienti e 52 operatori.

Entro la prossima settimana dovrebbero partire i bonifici per quattro mensilità arretrate ai lavoratori. Ad annunciarlo è il segretario di Ugl, Costantino Vassiliadis, che spiega: «I contatti con l'Asl, guidata dalla dottoressa Maria Morgante, hanno dato esito positivo. Entro cinque giorni dovrebbe essere definita la pratica per sbloccare gli stipendi arrestrati».

D'Acunto spiega come nell'incontro di oggi «sia stati formalizzati i contatti già presi con alcune aziende che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare al piano di redistribuzione di personale e pazienti. Abbiamo iniziato a parlare anche dei numeri e dell'organizzazione rispetto alle diverse strutture».

Nonostante i disagi vissuti dagli operatori e inevitabilmente dai pazienti, le sigle sindacali Cgil, Ugl e Uil-Flp (segretario Antonio Spagnuolo), confermano di avere «massima fiducia nel lavoro della magistratura».

Un'inchiesta, coordinata dal capo della Procura avellinese Rosario Cantelmo e dal sostituto Vincenzo D'Onofrio, che è sfociata nei sequestri d'urgenza delle strutture legate ad Aias e di alcuni conti correnti.