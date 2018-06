Preso pericoloso latitante: si nascondeva in Irpinia FOTO Guglielmo Cirillo si nascondeva a Domicella

I carabinieri hanno catturato uno dei 100 latitanti più pericolosi di Italia in provincia di Avellino .

Si nascondeva in una insospettabile villetta in provincia di Avellino e stava pranzando riso e fagioli quando i militari hanno fatto irruzione nella casa di Domicella. Si tratta di Guglielmo Cirillo, un 28enne di Marano di Napoli ritenuto affiliato al clan camorristico dei “Polverino”, operante nella gestione di affari illeciti in Italia e all’estero. Un elemento cardine della rete di spaccio, secondo gli inquirenti, che avrebbe coordinato i rapporti tra Italia ed Estero.



Era latitante dal 4 giugno 2013, esattamente da 5 anni, a suo carico 2 ordinanze di custodia cautelare entrambe per associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacente.

Si occupava infatti, per conto del clan, dell’importazione di hashish dalla Spagna e dal Marocco: contrattava i prezzi e gestiva l’ingresso in Italia delle partite.

La prima ordinanza di custodia cautelare, emessa il 4 giugno 2013 dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, vedeva Cirillo indagato insieme ad altre 16 persone; gli sviluppi della stessa indagine portarono poi all’emissione della seconda ordinanza, che tra gli indagati annoverava il nome dell’arrestato e altri 54 personaggi.

Nel frattempo il processo è andato avanti e Cirillo è stato condannato in contumacia a 11 anni. Quando i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento per catturarlo, Cirillo stava mangiando e non ha accennato resistenza. Durante la perquisizione nel nascondiglio è stato scoperto un angolo boxe con sacco e guantoni. Insomma, una casa attrezzata di ogni servizio per garantire una latitanza comoda a Cirillo. L'arresto firmato a Domicella conferma come l'Irpinia diventi troppo spesso comodo approdo per criminali e latitanti in cerca di un rifugio sicuro e vicino.