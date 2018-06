Semaforo spento, nuovo incidente a viale Italia Sempre nei pressi di quell'incrocio.

Sempre quel semaforo spento. Nuovo incidente questa mattina a Viale Italia, all'incrocio che si trova all'altezza della chiesa di San Ciro, centro di Avellino. Due auto coinvolte, fortunatamente nessun ferito, solo il traffico che è andato in tilt. E la considerazione che viene fuori ogni volta che accade un episodio in quella zona: dove il semaforo spento manda in crisi gli automobilisti avellinesi.